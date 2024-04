2024-04-11 12:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی پێشبینییەكانی كەشناسی ئەمڕۆ ئەگەری بارانبارین لە ناوچە جیاجیاكانی هەرێم هەیە، سبەینێش ئاسمان لەنێوان پەڵەهەور و نیمچە هەوردا…

