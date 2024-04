2024-04-11 12:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەبۆنەی جەژنی رەمەزانەوە ژمارەیەكی بەرچاوی گەشتیاران روویان لە سلێمانی كردووە و كاریگەرییان لەسەر بازاڕ دەركەوتووە. فرۆشیارێك ئەمڕۆ لە…

The post بازاڕ بوژاوەتەوە

ژمارەیەكی بەرچاوی گەشتیاران روویان لە سلێمانی كردووە appeared first on Esta Media Network.