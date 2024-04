2024-04-11 12:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خزمەتگوزارییەكی وەرزشی لە سلێمانی دەخرێتەكار كە لەڕێیەوە خوازیاران دەتوانن بێبەرامبەر راهێنانی لەشجوانی بكەن، بڕیارە بواری دیكەش بگرێتەوە. کاروان…

The post خزمەتگوزارییەكی بێبەرامبەری وەرزشی لە سلێمانی دەخرێتەكار appeared first on Esta Media Network.