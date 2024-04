2024-04-11 17:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم دەستگیرکردنی باندێکی ساغکردنەوەی دراوی ساختە رادەگەیەنێت. دەزگاكە رایگەیاند، هێزەکانی بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی سلێمانی/ ناوشار بە هەماهەنگی…

The post باندێکی ساغکردنەوەی دراوی ساختە دەستگیركرا appeared first on Esta Media Network.