2024-04-11 23:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر راسپاردەی بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دیاری و جەژنانە بەخشرایە یاریزانانی ناوچەی گەرمیان. وەفدێکی یەکێتی…

The post سەرۆکی یەکێتی دیاری و جەژنانەی بەخشییە یاریزانانی یانەی وەرزشیی رزگاری و شێروانە appeared first on Esta Media Network.