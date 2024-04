2024-04-12 10:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زۆر کەس تووشی نیشانەکانی هەستیاریی وەرزی دەبن بەتایبەت لە وەرزی بەهاردا و ئەوەش چەندین هۆکاری هەیە و لە…

The post هەستیاریی وەرزی یەکێکە لەو گرفتانەی بۆ بەشێک لە خەڵکی دروست دەبێت لەم وەرزەدا appeared first on Esta Media Network.