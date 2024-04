2024-04-12 13:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی سۆران بڵاویکردەوە، لە رووداوێکی ھاتووچۆدا لە جۆری وەرگەران،‌ ئۆتۆمبیلی جۆری تاهۆ لەدوای وەستان و پارککردن بەبێ شوفێر…

The post ئۆتۆمبێلێک بەبێ شۆفێر جووڵە دەکات و وەردەگەڕێت بەسەر ئۆتۆمبێلێکی دیکەدا appeared first on Esta Media Network.