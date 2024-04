2024-04-12 15:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەون زیاب عەبدوڵا وەزیری سەرچاوە ئاوەیەکانی عێراق لەلێدوانێکدا رایگەیاند، هەوڵدەدەین لەگەڵ تورکیا بگەینە رێککەوتنێکی روون سەبارەت بە پشکی…

The post وەزیری سەرچاوە ئاوییەکانی عێراق: دەمانەوێت لەگەڵ تورکیا لەبارەی پشکی ئاو بگەینە رێککەوتن appeared first on Esta Media Network.