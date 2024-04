2024-04-12 16:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ هەینی وەزارەتی ناوخۆی عێراق دووپاتیکردەوە، کارتی نیشتیمانی دەبێتە بنەمای سەرجەم مامەڵەکان. نەشئەت ئیبراهیم، بەڕێوەبەری گشتیی باری شارستانی…

The post وەزارەتی ناوخۆی عێراق: کارتی نیشتیمانی دەبێتە بنەمای سەرجەم مامەڵەکان appeared first on Esta Media Network.