2024-04-12 16:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی زێڕ بەشێوەیەکی بەرچاو بەرزبووەوەتەوە و نرخی هەر مسقاڵێک زێڕی عەیاری 21 گەیشتووەتە 500 هەزار دینار. دانا عەبدوڵرەحمان…

The post هەر مسقاڵێک زێڕ 30 هەزاری دیکە بەرزبووەتەوە appeared first on Esta Media Network.