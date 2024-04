2024-04-12 21:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە رۆژانی جەژنی رەمەزاندا، نزیکەی 59 هەزار گەشتیار سەردانی هەڵەبجەیان کردووە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی گەشتوگوزاری هەڵەبجە، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،…

