2024-04-13 13:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی گەشتوگوزاری سلێمانی، رایدەگەیەنێت، بۆ جەژنی رەمەزان زیاتر لە 100 هەزار گەشتیار هاتوونەتە سلێمانی. ئارام شوانی، وتەبێژی گەشتوگوزاری…

