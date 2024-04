2024-04-13 14:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆ لە دەروازەی فیشخابور لە نێوان هەرێمی كوردستان و رۆژئاوای كوردستان دەستپێدەكاتەوە. بەپێی وتەی سەرچاوەیەكی ئیداری لە دەروازەی…

