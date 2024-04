2024-04-13 14:45:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیا ناوخۆییەکانی عێراق بڵاویانکردەوە، لە رووداوێکی ئاگرکەوتنەوەدا لە ناوچەی جادریە لە شاری بەغداد، شەش کەس گیانیان لەدەستدا. بە…

The post بەهۆی سووتانی ماڵەکەیانەوە شەش کەس لە بەغداد گیانیان لەدەستدا appeared first on Esta Media Network.