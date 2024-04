2024-04-14 00:00:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی گواستنەوەی عێراق رایدەگەیەنێت، سەرجەم گەشتە ئاسمانییەكان بە شێوەیەكی كاتی داخران. وەزارەتی گواستنەوەی عێراق لە راگەیەندراوێكدا بڵاویكردووەتەوە، سەرجەم…

