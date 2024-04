2024-04-14 09:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ 14ی 4 36 ساڵ بەسەر وێرانکردنی لادێکان، پەلکێشکردنی ژمارەیەکی زۆری خەڵک بەرەو مەرگێکی بێ بەزەییانە، کۆمەڵکوژی و…

