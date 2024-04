2024-04-14 09:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای راگرتنی بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک، عێراق دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانییەکانی راگەیاند. ئەمڕۆ یەکشەممە دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی عێراقی بڵاویکردەوە، ئاسمانیی…

The post عێراق گەشتە ئاسمانییەکانی دەستپێکردەوە appeared first on Esta Media Network.