2024-04-14 11:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای راوەستانیان لە شەوی رابردووەوە، گەشتی ئاسمانی لە فڕۆكەخانەكانی هەرێم ئاسایی بوونەوە. فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حكومەتی هەرێم…

The post گەشتی فڕۆكەخانەكانی هەرێمی كوردستان ئاسایی بوونەوە appeared first on Esta Media Network.