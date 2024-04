2024-04-14 12:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

The post بۆ لێکۆڵینەوەی ژینگە چوونە دارستان، دۆزینەوەی خێزانێک تووشی سەرسوڕمانی کردن appeared first on Esta Media Network.