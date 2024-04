2024-04-14 13:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی راگەیەندراوی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی، لە رۆژی جەژندا 5077 کەس سەردانی نەخۆشخانەکانی سنووری سلێمانییان کردووە و…

