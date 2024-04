2024-04-14 14:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی زێڕ بەرزبوونەوەیەکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی و ریکۆردێکی نوێی تۆمارکرد. ئەمڕۆ یەکشەممە نرخی یەک ئۆنسە زێڕ لە بازاڕەکانی…

The post نرخی زێڕ ریکۆردێکی نوێی تۆمارکرد appeared first on Esta Media Network.