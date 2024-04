2024-04-14 14:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی لەبارەی تێکەڵکردنی رۆنی زەیت و مۆم و فرۆشتنی بە زەیتی زەیتون لەلایەن کەسێکەوە ئاماژەی بەوە کرد،…

The post ئەو کەسەی رۆنی زەیت و مۆمی تێکەڵکردبوو و بە زەیتی زەیتون فرۆشتبووی گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.