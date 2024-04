2024-04-14 17:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی قەزای ماوەت بە تۆڕی میدیایی ئێستای وت، شەوی رابردوو لە سنووری گوندی گەڵالە لە دۆڵی شۆرێ بۆردوومانی…

The post لە سنووری شارباژێر گەنجێک کوژرا appeared first on Esta Media Network.