2024-04-14 17:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران داوا لە سەرپەرشتیارانی پرۆژەی وێستگەی بەرهەمهێنانی كارەبای حەسیرە دەكات كاربكەن بۆ فراوانكردنی پرۆژەكە. ئەمڕۆ یەکشەممە…

The post قوباد تاڵەبانی وێستگەی بەرهەمهێنانی کارەبای حەسیرەی بەسەرکردەوە appeared first on Esta Media Network.