2024-04-14 21:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی عێراق رایدەگەیەنێت، لێكتێگەیشتن لە نێوان هەرێم و بەغداد بۆ چارەسەركردنی كێشەكان هەن و دەشڵێت، “بڕیارەكەی دادگای…

The post باسم عەوادی: بڕیارەكەی دادگای فیدراڵی لەبارەی بە بانكیكردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی كوردستانەوە جێبەجێدەكرێت appeared first on Esta Media Network.