2024-04-14 21:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە شاری سلێمانی گواستییەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ بارهەڵگرێك لە گەڕەكی كارێزەوشك بە هۆكارێكی نادیار كە…

The post لە رووداوێكی ئاگركەوتنەوەدا لە سلێمانی بارهەڵگرێك بە تەواوی سووتا appeared first on Esta Media Network.