2024-04-14 22:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مانگی رابردوو 26 هەزار و 736 نەخۆش سەردانی نەخۆشخانەی شاریان كردووە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،…

The post مانگی رابردوو نزیکەی 27 هەزار نەخۆش سەردانی نەخۆشخانەی شاریان کردووە appeared first on Esta Media Network.