2024-04-14 23:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ ئەوەی رۆژانە بەشێك لە هاوڵاتییان بەردەوام دووچاری گرفت و دڵەراوكێ دەبن، بەڵام چەند رێگایەك هەیە بۆ ئەوەی…

The post بەم رێگایانە دەروونی خۆت ئارام بكەرەوە appeared first on Esta Media Network.