2024-04-15 10:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی داڕمانی خاکەوە لە دوورگەی سولاوەسی ئیندۆنیزیا ژمارەیەک هاوڵاتیی وڵاتەکە گیانیان لەدەستدا و گەڕان بەدوای بێسەروشوێنبوواندا بەردەوامی هەیە…

