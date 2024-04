2024-04-15 13:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژنامەی تایمزی بەریتانی بڵاویکردەوە، وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیا لەگەڵ چوار وڵات لە دانوستاندایە سەبارەت بە ئەنجامدانی رێککەوتنێکی هاوشێوەی رێککەوتنەکەی…

The post لەندەن دەیەوێت سەبارەت بە پرسی پەنابەرانی وڵاتەکەی لەگەڵ چوار وڵاتی دیکە رێکبکەوێت appeared first on Esta Media Network.