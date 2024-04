2024-04-15 14:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت لە راگەیەندراوێکدا پشتیوانی خۆی بۆ سەردانەکەی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا دووپاتکردەوە و دەڵێت، “سەردانەکە…

The post هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت: پاڵپشتیی سەردانەکەی سودانی دەکەین بۆ ئەمریکا appeared first on Esta Media Network.