2024-04-15 15:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، رایدەگەیەنێت، “دەبێت ئاسانکاریی تەواو بۆ وەبەرهێنەرانی گەرمیان بکرێت و رۆتین کەمبکرێتەوە”. ئەمڕۆ دووشەمە، قوباد تاڵەبانی، جێگری…

The post قوباد تاڵەبانی: دەبێت ئاسانکاریی تەواو بۆ وەبەرهێنەرانی گەرمیان بکرێت appeared first on Esta Media Network.