2024-04-15 15:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، “پشتگیری لە سەردانەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا دەکەین”. ئەمڕۆ دووشەممە، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی…

The post نێچیرڤان بارزانی: پشتگیری لە سەردانەکەی سودانی بۆ ئەمریکا دەکەین appeared first on Esta Media Network.