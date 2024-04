2024-04-15 17:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێك دەڵێت، دوای وەڵامی سەرۆک وەزیران لەسەر سێ مووچە نەدراوەکەی ساڵی 2023 بابەتەکەم ئاراستەی دادگای فیدراڵی کرد بۆ…

The post نوێترین زانیاری لەبارەی سێ مووچە نەدراوەكەی ساڵی رابردوو appeared first on Esta Media Network.