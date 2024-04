2024-04-15 19:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی ئەمریكا داوای دەستپێكردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی كوردستان دەكات و سەرۆك وەزیرانی عێراق دوو رێگا بۆ دەستپێكردنەوەی…

