2024-04-15 19:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، قەوارەی هەرێمی كوردستان دەستوورییە و بە بانكیكردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم هیچ مەترسییەك لەسەر قەوارەی…

