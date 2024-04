2024-04-15 23:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، لە كۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەماندا دەنگ لەسەر پڕۆژەی هەمواری یەكەمی یاسای خاوەنپێداویستیی تایبەت درا…

The post مووچەی ئەم كەسانە زیاددەكرێت appeared first on Esta Media Network.