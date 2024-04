2024-04-16 10:45:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بودجە لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لە ئێستادا وەزارەتەکان سەرقاڵی ئامادەکردنی لیستی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانن…

