2024-04-16 13:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دوێنێوە تازەلاوێك لە ماڵ دەرچووە و نەگەڕاوەتەوە، پۆلیسی گەرمیان بۆ دۆزینەوەی داوای هاوكاری دەكات. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی گەرمیان…

