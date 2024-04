2024-04-16 14:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گواستنەوەی سلێمانی، بە تۆڕی میدیایی ئێستای رایگەیاند، ئەگەر سەرجەم سێکتەرەکان پارەداربکرێن، دەتوانین هێڵی میترۆ و شەمەندەفەریش دابنێین.…

