2024-04-16 15:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جۆ بایدن و جێڵی بایدنی هاوسەری فۆڕمی ئاشکراکردنی سامانەکەی خۆیان بە شێوەیەکی ئارەزوومەندانە پڕکردەوە. بەپێی ئەو زانیارییانەی بایدن…

The post داهاتی ساڵی رابردووی بایدن و هاوسەرەکەی ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.