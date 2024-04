2024-04-17 22:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەروەردەی هەرێم رایدەگەیەنێت بە نووسراوێك داوا لە بەغداد دەكرێت وانەبێژان بكرێنە گرێبەست و شایستەی داراییان بۆ خەرجبكرێت.…

The post وەزیری پەروەردەی هەرێم پەیامێك ئاراستەی مامۆستایان دەكات appeared first on Esta Media Network.