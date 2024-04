2024-04-17 23:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەندیخان رایدەگەیەنێت، بەنداوی دەربەندیخان 90 سانتیمەتری ماوە بۆ پڕبوون و بە بەراورد بە ساڵی رابردوو ئاستی…

