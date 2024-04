2024-04-18 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەعلان کەریم کاندید بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران لە کاندید بوون و لە حزبی تەقەدوم کشایەوە. شەعلان…

