2024-04-18 12:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەوی رابردوو، گەنجێک لە پارێزگای میسان لەکاتی سەیرکردنی یاریی نێوان ریال مەدرید و مانچستەر سیتی گیانیلەدەستدا. میدیا عێراقییەکان…

The post چیرۆکی گیانلەدەستدانی گەنجێک لەکاتی سەیرکردنی یاریی نێوان ریال مەدرید و مانچستەر سیتی appeared first on Esta Media Network.