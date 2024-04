2024-04-18 18:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی دادگای فیدراڵیی عێراق رایدەگەیەنێت، بەپێی دەستووری عێراق بڕیاردراوە مووچە بە نیشتمانی بكرێت و دەشڵێت، “سیستمی دیموكراسیی عێراق…

The post سەرۆكی دادگای فیدراڵی لەبارەی مووچە و هەڵبژاردنەوە روونكردنەوە دەدات appeared first on Esta Media Network.