2024-04-18 20:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. بڕیار رەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، لەگەڵ بەڕێوەبەری بانكەكانی رەشید و رافیدەین كۆبووینەوە و گەیشتینە ئەو…

The post مووچەخۆران لەبارەی بە بانكیكردنی مووچەوە ئاگاداردەكرێنەوە appeared first on Esta Media Network.