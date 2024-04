2024-04-19 01:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگە رایدەگەیەنێت، رێگرییەكانی بەردەم پرۆسەی یەكگرتنەوەی هێزەكانی پێشمەرگە لە دەرەوەی وەزارەت و سیاسین. لیوا روكن…

