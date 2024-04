2024-04-19 11:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

داهاتی یەك هەفتەی سلێمانی لە رۆژی 13ی4ی2024 تا 19ی4ی2024، بڕی 7 ملیار و 116 ملیۆن و 77 هەزار…

