2024-04-19 13:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ رایدەگەیەنێت، چوار هەزار پاسپۆرت لە بەڕێوەبەرایەتیی پاسپۆرتی هەولێر تەواوكراون، بەڵام خاوەنەكانیان نەچوون وەریبگرنەوە.…

